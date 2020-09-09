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"مايساك" يضرب بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً

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"مايساك" يضرب كوريا الشمالية بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً "مايساك" يضرب بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً
أغرق المباني الحكومية.. وجرف الطرق والسكك الحديدية


دمر الإعصار العنيف مايساك الذي ضرب قرابة 59 جسراً، وأغرق أكثر من ألفي منزل، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم (الأربعاء).

وبينت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ "مايساك" "دمّر أو غمر عشرات المباني الحكومية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الطرق، بينما جرفت المياه أكثر من 3500 متر من السكك الحديد.

من جهته، ذكر الزعيم كيم جونج أون أمام لجنة عليا في حزب العمال الكوري الحاكم، أن الأضرار أجبرت السلطات على تغيير اتجاه النضال بعد دراسة شاملة لمهام نهاية العام الجارية بالفعل.

وكان كيم أمر الأحد الماضي 12 ألف عضو في حزبه الحاكم، ومقره بيونغ يانغ، بمساعدة مقاطعتين ريفيتين على التعافي من الأضرار الناجمة عن إعصار شديد.

وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظراً لبنيتها التحتية الضعيفة، وهي أيضاً معرضة للفيضانات مع انحسار الغابات في العديد من الجبال والتلال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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