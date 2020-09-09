لا إجلاء للأردنيين بعد 22 أيلول

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جى بي سي نيوز :- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات قيدت حركة الملاحة الجوية في 17 آذار الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل خالد سيف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة وصلت من تركيا، الدولة ذات التصنيف الأخضر، وهي أول رحلة تصل منذ استئناف الرحلات الجوية المنتظمة اليوم، وتقل على متنها نحو141 مسافرا.

وأضاف، ان الأردن سيوقف عمليات إجلاء الأردنيين من كل دولة يعيد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة معها، مبينا أن رحلات إجلاء الأردنيين خارج المملكة مستمرة لغاية 22 أيلول الجاري.

وأوضح أن استئناف الرحلات سيكون متدرجا، إذ سيكون عدد الرحلات في الأسبوع الأول 3 رحلات يوميا، فيما ستصل خلال الأسبوع الثاني إلى 6 رحلات منتظمة، عدا رحلات الإجلاء.

وبين أن إجراءات التعامل مع القادمين مع القادمين على هذه الرحلة تمثلت بإحضارهم نتيجة سلبية لاختبار تفاعل (البوليميراز) المتسلسل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، الذي أجراه المسافرون خلال 72 ساعة قبل موعد قدومهم من الدولة المصنفة بخضراء أو صفراء أو حمراء، مع قضاء آخر 14 يوما في تركيا قبل السفر.

وأوضح سيف خلال تفقده وعدد من مسؤولي المطار، قاعة انتظار القادمين، أن المسافرين ينتظرون، في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين، نتيجة فحص "PCR" ثان أجروه عند وصولهم إلى المطار، مشيرا إلى أن الفحص على نفقتهم الخاصة، ومدة انتظاره تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات.

وقال، إن المسافرين ذوي النتيجة السلبية سيختمون جوازات سفرهم، ويدخلون المملكة، أما إذا كانت نتيجة المسافر إيجابية فإنه سيعامل حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة، وسينقل إلى مستشفى معتمد للعلاج، على أن يكون العلاج لغير الأردنيين على نفقتهم الخاصة.

وأكد الوزير سيف أن الإجراءات الجديدة تفرض حجرا على من تثبت مخالطته لحالة إيجابية داخل الطائرة، موضحا أن المخالطين سيخيّرون بين العودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر لمدة 7 أيام يجرى في اليوم السادس منها فحص "PCR"، في حين تنتهي فترة الحجر في اليوم السابع إذا كانت نتيجة الفحص الثاني سلبية.

ولفت إلى أن مندوبي وزارة الصحة في المطار سيتعاملون مع كل من تظهر نتيجته إيجابية وفق البروتوكول المعتمد .

وتعتبر الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية المخالط لحالة مؤكدة على الطائرة نفسها بأنه "كل من كانت نتيجته سلبية وكان مقعد جلوسه في الطائرة ضمن مقعدين على يمين أو يسار الحالة المصابة أو كان جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين خلفي أو أمامي للحالة المصابة"، وتطبق الاعتبارات على طاقم المضيفين في حال ظهور إصابة على الطائرة.

ولفت الوزير سيف إلى أنه جرى تخصيص الجزء الجنوبي من المطار للقادمين من الدول الخضراء حسب التصنيف اللوني الأردني للدول والوجهات، فيما سيكون الجزء الشمالي مخصصا للقادمين من الدول الحمراء والصفراء.

وأكد أن مختبرات فحص "PCR" جاهزة بالكامل بطاقة استيعابية عالية، مشيرا إلى أن عملية سحب العينات من القادمين تستغرق 3 دقائق فقط.

واستقل القادمون من تركيا حافلات لنقلهم من الطائرة إلى الموقع المخصص لفحصهم، إذ يعتبر هذا التفويج للقادمين مثاليا لضمان انسيابية عملية الفحص وسلامة المسافرين، وفق وزير النقل.

بدوره، قال مدير المختبر الخاص لاختبار "PCR" في مطار الملكة علياء الدولي سامر نوفل إن المختبر يوفر 20 طبيبا يسحبون العينات من القادمين عند وصولهم إلى المطار، علاوة وجود 15 فنيا يخضعون العينات للفحص، إلى جانب 10 مدخلي بيانات يستقبلون طلبات الفحص من القادمين عبر قارئ الباركود الذي أُظهر لهم عبر الموقع WWW.visitjordan.gov.jo الذي قدموا عبره طلبات السفر إلى الأردن.

وأضاف، إن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إبلاغ القادمين بنتائج فحوصاتهم إن كانت سلبا أو إيجابا.

وتمر العينات، وفق نوفل، بعملية اقتلاع الشيفرة الوراثية من قلب جسم الفيروس، ثم إضافة المحاليل التي تسمح بمضاعفة عدد نسخ الفيروس، لتنتهي بمرحلة التعرف على عدد نسخ الفيروس في المختبر، ومن ثم تصنيف الاختبار سلبا أو إيجابا.

ومن المفترض أن تصل من تركيا عند الساعة 45ر10 مساء بالتوقيت المحلي طائرة ثانية للخطوط التركية تقل على متنها نحو 67 مسافرا، فيما تصل طائرة ثالثة تتبع الشركة الأردنية للطيران عند الساعة 45ر12 صباح غد.