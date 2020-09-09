أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعد

Print
"النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعد "النقد الدولي" يحذر: أزمة "كورونا" لم تنته بعد
أكد الحاجة لتعاون دولي لتطوير لقاح

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، من أن أزمة الجديد لم تنته بعد.

وأكد الصندوق أهمية الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح، وفقاً لـ"رويترز".

وفي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، ذكرت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث؛ أن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.

ولفتت الخبيرتان الاقتصاديتان إلى أن التعافي لا يزال هشًّا للغاية ومتفاوتاً باختلاف المناطق والقطاعات، ولضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021؛ إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعمًا متواصلًا.

وقدم صندوق النقد تمويلًا طارئًا إلى 75 دولة؛ 47 منها دول منخفضة الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار

هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار

من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار

من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار

حصري.. روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا

حصري.. روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا

الأردن : 180 إصابة محلية بفيروس كورونا اليوم الجمعة

الأردن : 180 إصابة محلية بفيروس كورونا اليوم الجمعة

شبكة عيون الإخبارية