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تعاون 3 وزارات.. بحث إطلاق حملة لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية​

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تعاون 3 وزارات.. بحث إطلاق حملة لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية​ تعاون 3 وزارات.. بحث إطلاق حملة لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية​

مصراوي Masrawy

07:22 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،عن استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان "Eco Egypt" لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، وتم خلاله بحث سبل التعاون بين وزارتي البيئة والإعلام في مجال رفع الوعي البيئي، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية، كما استعرض الاجتماع عددا من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لاختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، اهتمام الوزارة بإطلاق تلك الحملة لدعم السياحة البيئية وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتي المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئي والثقافي لتلك المناطق.

وأوضحت أن تلك الحملة تساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لأنها تسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها التي قد لا يعرفها الكثيرون، كما أنها ستفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الجهود المبذولة في حماية وتطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية باعتبارها من كنوز مصر، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لملف البيئة الذي أصبح مرتبطاً بجهود الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ضرورة الاستمرار في توصيل الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة أطياف الشعب وفي مختلف الأماكن، ومن ضمنها الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية وأهميتها لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف هيكل، أن وزارة الدولة للإعلام تسعى دائما للتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل التوعية بقضايا التنمية المستدامة في مختلف وسائل الإعلام، مع حرصها الدائم على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام للوصول لكافة فئات المجتمع.

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