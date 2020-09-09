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سفيرة المملكة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان".. هنا التفاصيل

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سفيرة المملكة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان".. هنا التفاصيل سفيرة المملكة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان".. هنا التفاصيل
وسط تفاعل كبير من مغردي "تويتر"

سفيرة المملكة في واشنطن تعلق على صورة

أبدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إعجابها بالصورة المتداولة لطالب بالمرحلة الابتدائية يتلقى تعليمه عن بُعد في أعالي جبال جازان.

وغردت باللغة الإنجليزية في حسابها الشخصي عبر "تويتر" قائلة: "لقطة العودة للمدرسة عن بعد التقطها المصور حسن هروبيوهي من الأعراف الجديدة والجميلة عن منطقة جازان".

وتفاعل المغردون مع تنويه السفيرة للصورة، وأثنوا على تعبيرها باللغة الإنجليزية، آملين في وصول الصورة التي تضم في مكوناتها الجغرافيا والتاريخ والتقنية للمجتمعات الأخرى.

وكان المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي قد وثّق صورة، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، تحيط به الطبيعة الخلابة من جميع الاتجاهات، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم التي أقرتها تزامناً مع جائحة كورونا.

يشار إلى أن الطالب يرتدي لبس العرب قديماً وهو الإزار والشميز مع تزيين الرأس بالعصايب العطرية ولبس الجوفية، وما زال المجتمع الجبلي في المنطقة الجنوبية يحتفظ بتقاليد اللباس ويرتديه.الأميرة ريما بنت بندر آل سعود طالب جبال جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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