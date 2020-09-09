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رسمياً.. "النصر" يتعاقد مع مدافع "الفتح" علي لاجامي لخمسة أعوام

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رسمياً.. "النصر" يتعاقد مع مدافع "الفتح" علي لاجامي لخمسة أعوام رسمياً.. "النصر" يتعاقد مع مدافع "الفتح" علي لاجامي لخمسة أعوام
يشارك في بقية مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020

رسمياً..

أعلن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، التعاقد رسمياً مع مدافع الفتح الكابتن علي لاجامي، بعقد يمتد لخمس سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، قال فيها: "رسمياً.. وقعت إدارة نادي النصر عقداً مع الكابتن علي لاجامي بعقد يمتد لخمس سنوات".

وتابع: "ذلك بعد أن اتفقت إدارة نادي النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه الفتح، متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه الجديد".

وشهدت قائمة فريق النصر التي سيدخل بها المدرب البرتغالي روي فيتوريا بقية مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، اسم اللاعب على لاجامي، إضافة إلى اللاعبين الجدد وهم: عبد الفتاح عسيري، وعبدالمجيد الصليهم، وأسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي، عبد الله الشنقيطي، أمين بخاري، إضافة إلى سامي النجعي وعبد الله العويشير بعد انتهاء إعارتهما مع الشباب وضمك.نادي النصر الكابتن علي لاجامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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