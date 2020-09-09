أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم عسير تدشن شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد

Print
وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة

تعليم عسير تدشن شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والتقارير اليومية والسعي لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.

وقال رئيس قسم القيادة المدرسية فائز الشهري: إن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات.

كما تأتي لتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس، إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة "مدرستي".

تعليم عسير تدشن شاشات لمتابعة عمليات التعلم عن بعد

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية