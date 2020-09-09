أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الضحايا يتفقدون منازلهم بالقوارب .. مساعدات أممية لمتضرري فيضان السودان

Print
الضحايا يتفقدون منازلهم بالقوارب .. مساعدات أممية لمتضرري فيضان السودان الضحايا يتفقدون منازلهم بالقوارب .. مساعدات أممية لمتضرري فيضان السودان
إرسال 100 طن متري من مواد الإغاثة

الضحايا يتفقدون منازلهم بالقوارب .. مساعدات أممية لمتضرري فيضان السودان

تعكف السلطات السودانية والأمم المتحدة على توفير المساعدات لعشرات الآلاف ممن فقدوا منازلهم؛ بسبب فيضانات قياسية لنهر النيل، لكن الكثير من المشردين الذين نصبوا خياماً على جوانب الطرق وفي أراض مرتفعة يسيطر عليهم اليأس من موعد وصولها إليهم.

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم (الأربعاء)، بأن خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات.

من جهتها بينت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها أرسلت، بدعم من الإمارات، 100 طن متري من مواد الإغاثة، تشمل أغطية، سيجري توزيعها في 12 ولاية.

وأضافت أن نحو 85 ألف نازح و40 ألف لاجئ تضرروا من الفيضانات في الخرطوم وشرق السودان وعلى امتداد النيل الأبيض وفي إقليم دارفور المضطرب، وأنهم في حاجة عاجلة للمساعدة.

وتكدس السكان في قوارب لتفقد منازلهم؛ إذ غمرت المياه أنحاء من العاصمة الخرطوم مثل جزيرة توتي الواقعة عند التقاء النهرين الأبيض والأزرق.فيضان السودان نهر النيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"

الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"

تسريح الموظفين وضريبة تسجيل العقارات.. الحكومة تنفي 12 شائعة

تسريح الموظفين وضريبة تسجيل العقارات.. الحكومة تنفي 12 شائعة

شرح مبسط لقرارت الحكومة في ملف التصالح على مخالفات البناء وإجابة علي أسئلة الشارع

شرح مبسط لقرارت الحكومة في ملف التصالح على مخالفات البناء وإجابة علي أسئلة الشارع

الحكومة اليمنية: تصعيد المتمردين الحوثيين ينسف ما تبقى من فرص السلام

الحكومة اليمنية: تصعيد المتمردين الحوثيين ينسف ما تبقى من فرص السلام

شبكة عيون الإخبارية