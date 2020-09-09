مصابة أردنية بفيروس كورونا زارت بيتي عزاء وشاركت بحفل زفاف

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جى بي سي نيوز : - اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان مصابة بفيروس كورونا في منطقة غور الصافي زارت بيتي عزاء وشاركت في حفل زفاف .

واوضح جابر اليوم الثلاثاء : ان السيدة خالطت الف شخص وليه تم عزل منطقة المصابة والمخالطين .

ولاحقا لاعلان الاصابة تقرّر عزل منطقة غور الصافي في محافظة الكرك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 8 أيلول الحالي وحتى إشعار آخر.

بناء على توصية اللجنة الوزاريّة لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، وبالتنسيق مع خليّة أزمة كورونا، ونظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا .

ويشمل القرار إغلاق دور العبادة، والأسواق الشعبية، والمدارس ومناطق التجمعات، وفرض حظر التجوّل اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، ولغاية الساعة السادسة صباحاً.