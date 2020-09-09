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مكة.. إغلاق 18 منشأة غذائية مخالفة بشرائع مكة

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مكة.. إغلاق 18 منشأة غذائية مخالفة بشرائع مكة مكة.. إغلاق 18 منشأة غذائية مخالفة بشرائع مكة
ضمن جهود البلدية لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

مكة.. إغلاق 18 منشأة غذائية مخالفة بشرائع مكة

نفّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جولات تفتيشية رقابية على المُنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والتأكد من جودة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة 143 كيلو جراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة عددٍ من أواني الطبخ، مشيراً إلى إغلاق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة للأنظمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد "العصيمي"؛ حرص البلدية على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، والتصدّي لأي مُخالفات تُهدّد سلامة المستهلكين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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