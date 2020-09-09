الهلال بـ"الممر الشرفي " يسعى لكسر الأرقام .. ومصير الاتحاد في قبضة العدالة .. وصراع المقعد الآسيوي والهبوط يشتعل

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الليلة في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. في ليلة التتويج

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء ، على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020 لكرة القدم في جولته الـ 30 والأخيرة ، والذي حققه الهلال، حيث لم يتبق سوى تحديد الفريق الثالث المرافق للعدالة والحزم والذي تأكد هبوطهم بشكل رسمي إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك تحديد الفرق التي ستلعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم برفقة الهلال والنصر الذي ضمنا المشاركة، حيث يتنافس الأهلي، الوحدة، الرائد، والفيصلي، على ثالث المقاعد، وستلعب الفرق الجولة الأخيرة بالتوقيت نفسه عند الساعة 8:35 مساءً.

الهلال - الشباب

يشهد ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، تتويج بطل الدوري فريق الهلال بلقب الدوري، والذي بدوره يستضيف نظيره الشباب.

يسعى الهلال من خلال المباراة لتأكيد حصوله على بطولة الدوري والوصول للنقطة 72، وبالتالي كسر رقم بطل الدوري السابق ( النصر)، بينما يدخل الشباب المباراة بعد أن حل سابعًا.

النصر - الاتفاق

يستضيف النصر بـ 61 نقطة (الثاني) نظيره الاتفاق، والذي يحل في مركز مطمئن حيث يقبع في المركز الثامن بـ 42 نقطة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الأهلي - الرائد

يلتقي ثالث الدوري الأهلي بـ 47 نقطة الساعي للنقطة 50 لضمان مشاركته آسيويًا، فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

يسعى الرائد لتحقيق حلمه الآسيوي وحجز بطاقة التأهل الآسيوية في حال حقق الفوز الليلة على مستضيفه.

الحزم - الوحدة

يحل الوحدة رابع الترتيب برصيد 46 نقطة، ضيفًا على نظيره الحزم الذي تأكد هبوطه إلى أندية الدرجة الأولى بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، على ملعب الأخير في الرس.

اللقاء يعد حلمًا تاريخيًا وتحقق بالنسبة لفرسان مكة في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال.



الفيصلي - أبها

يسعى سادس الترتيب فريق الفيصلي لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل والوصول للنقطة 48، عندما يقابل أبها في مدينة المجمعة الرياضية.

التعاون - الفيحاء

رحلة الهروب من الهبوط للدرجة الأولى هو العنوان الأبرز لمواجهة التعاون صاحب النقاط الـ 32 بالمركز الثاني عشر، على مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة فريق الفيحاء صاحب الـ32 نقطة بالمركز الثالث عشر، والمهدد هو الآخر بالهبوط، حيث إن الخاسر من الفريقين سيرافق فرق العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.



العدالة - الاتحاد

يحل الاتحاد ضيفًا على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء في لقاء مهم يسعى خلاله الاتحاد لكسب المواجهة للنجاة من الابتعاد عن دوري الأضواء، حيث يملك من النقاط 32 بالمركز الحادي عشر، فيما تأكد هبوط العدالة (مسبقًا).

أبها - الفتح

يلتقي فريق ضمك الذي يسعى لكسب نقاط المباراة وضمان استمراره موسمًا آخر في الدوري،( 32 نقطة - المركز الرابع عشر) نظيره الفتح في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها الذي ضمن بقاءه بالرمق الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد امتلاكه 33 نقطة وضعته في المركز العاشر.