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المدير الفني لنادي قحافة بالقسم الرابع يرد على عقوبة الـ 50 ألف جنيه "هعمل جمعية عشان اسدد الفلوس"

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