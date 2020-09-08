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صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية"

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صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية" صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية"
الدورة مجانية وتبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء عبر تطبيق زوم

صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان

تنظم إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، دورة افتراضية مع نخبة متألقة من مدربي ومدربات الصحة.

وأوضح المدرب سامي علي واصل، أخصائي إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بصحة مكة، أن الدورة مجانية وستبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زوم بعنوان "إستراتيجيات التحسين المستمر في بيئة العمل ونظام تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية".

وأضاف بأن الدخول للقاعة الافتراضية عبر الرابط التالي بعد تحميل برنامج zoom https://us02web.zoom.us/j/82902599230?pwd=ZGdpYUFNYVRBbHRNZU1ETXMzVWRSdz09

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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