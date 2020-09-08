تعزيز التعاون والشراكة في تقديم الخدمة التعليمية بين تعليم الطائف والحرس الوطني

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فيما يخص المدارس بالمدينة السكنية في المحافظة وفقاً لتوجيه "عبدالله بن بندر"

عقدت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اجتماعاً مع وفد من وزارة الحرس الوطني، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الجهتين والشراكة المستمرة في تقديم الخدمة التعليمية بمدارس الحرس الوطني في المدينة السكنية بالمحافظة.

وترأس الاجتماع المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بحضور وفد من وزارة الحرس الوطني يتقدمهم المشرف العام المساعد على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني أسامة الشويعر، وبحضور المساعدين للشؤون التعليمية (بنين، بنات) والمساعد للشؤون المدرسية ومدير مركز التميز.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور التي تهتم بالعملية التعليمية في مدارس الحرس الوطني بمحافظة الطائف، والبالغ عددها 14 مدرسة بنين وبنات، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح خط مباشر مع قيادات التعليم بهدف إقامة شراكة فيما يخص المدارس في المدن السكنية.

كما تمت مناقشة المشاركة في الجائزة السنوية التشجيعية والتي تحمل اسم الحرس الوطني للتميز في عدة فروع ومنها المجال التعليمي، وأيضاً دراسة موضوعات تتعلق بالمدارس داخل المدينة السكنية للحرس الوطني في الطائف، مثل آلية القبول للطلاب والطالبات في تلك المدارس، والتسجيل وعملية النقل التعليمي، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات التي تهدف لتطوير العملية التعليمية داخل مدارس الحرس الوطني.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن هذه الاجتماعات تشكّل أهمية بالغة للتعليم لخدمة العملية التعليمية داخل المدن السكنية للحرس الوطني، وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة داخل المدارس، من خلال فتح خط مباشر بين التعليم والحرس الوطني.