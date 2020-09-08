قاتل محكوم عليه بالإعدام يؤدي اليمين نائبًا برلمانيًّا!

★ ★ ★ ★ ★

حضر الجلسة وسيعود للسجن بعد نهايتها وسط انتقاد المعارضين

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية عن واقعة غريبة، دارت أحداثها في دولة سريلانكا، تتمثل في اصطحاب سياسي محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد من السجن إلى البرلمان؛ ليصبح أول مدان يؤدي اليمين نائبًا برلمانيًّا، وسط انتقادات واسعة عمت البلاد.

التفاصيل، كما ترويها "سكاي نيوز" نقلاً عن الصحيفة البريطانية، تؤكد أن نائبًا برلمانيًّا في البلاد، يُدعى بريمالال جاياسيكارا (45 عامًا)، ينتمي لحزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا الحاكم، وأُدين بالقتل العمد في أغسطس الماضي، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام بعد قتله ناشطًا معارضًا في 2015.

وذكرت الصحيفة أنه نظرًا إلى أن إدانته والحكم عليه جاءا بعد الترشيحات النيابية في 5 أغسطس فقد تمكن جاياسيكارا من خوض الانتخابات، وفاز بمقعده".

بدورها، وفي هذا الإطار، رفضت سلطات السجن السماح للنائب البرلماني المدان بالخروج لحضور جلسة البرلمان الأولى في 20 أغسطس، لكنه قدم التماسًا إلى محكمة الاستئناف، التي قضت يوم الاثنين بضرورة مرافقته من السجن لممارسة حقوقه نائبًا.

وحضر النائب جلسة اليوم، ومن المقرر أن يعود إلى السجن بعد نهاية الجلسة وسط انتقاد المعارضين هذه الخطوة، الذين عبّروا عن رفضهم لها بارتدائهم وشاحًا أسود، فيما انسحب آخرون من الجلسة التي أدى خلالها المجرم اليمين البرلمانية.