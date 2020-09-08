الاردن يسجل 67 حالة اصابة بفيروس كورونا و 61 حالة شفاء

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جي بي سي نيوز :- قال موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان الاردن سجل 67 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (61) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (46) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (39) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.

- (8) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.

- (6) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

- حالة واحدة في محافظة مأدبا، تحت الاستقصاء.

- (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2478) حالة.

- سجّلت حالة وفاة في مستشفى الأمير حمزة لشاب ثلاثيني (رحِمه الله)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (17) حالة.

- سُجّلت (61) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(29) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

- تمّ إجراء (8967) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (903365) فحصاً.