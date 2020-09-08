الاردن يسجل 67 حالة اصابة بفيروس كورونا و 61 حالة شفاء

جي بي سي نيوز :- قال موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان الاردن سجل 67 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (61) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (46) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (39) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.
- (8) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.
- (6) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- حالة واحدة في محافظة مأدبا، تحت الاستقصاء.
- (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2478) حالة.
- سجّلت حالة وفاة في مستشفى الأمير حمزة لشاب ثلاثيني (رحِمه الله)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (17) حالة.
- سُجّلت (61) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(29) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.
- تمّ إجراء (8967) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (903365) فحصاً.
إجراءات أخرى:
- في ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).