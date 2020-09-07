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أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة

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أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة
بعد رصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية

أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات بأحد المحال الشهيرة لإعداد الوجبات والعصائر بمخطط الشرائع.

وتمثلت المخالفات بعدم ارتداء العمالة في المحل للكمامات بالطريقة الصحيحة والتي تغطي الفم والأنف، بالإضافة إلى عدم وجود مقياس حرارة للداخلين إلى المحل والتأكد من ارتدائهم للكمامات، وعدم تطبيق التباعد داخل المحل، واستقبال الأعداد المسموح بوجودها داخل المحل بحسب المساحة المصرحة بها.

وقالت الأمانة لـ"سبق": "‏شكراً لتواصلكم ونفيدكم بأنه ‏تم الوقوف على الملاحظة المرسلة من قبلكم، ورصد المخالفات التالية وهي عدم وجود مقياس لدرجة حرارة العملاء وإلزام المنشأة بتغيير الملصقات وإضافة إلى رصد ملاحظة عدم وجود تباعد جسدي".

وأضافت: أنه "‏تم اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات الامنية بحكم الاختصاص لإكمال الإجراء".أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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