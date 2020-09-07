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حائل تسجل حالتي وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

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المنطقة شهدت 30 متعافيًا.. وارتفاع النسبة إلى 94%

حائل تسجل حالتي وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتَيْ وفاة جديدتين متأثرتين بفيروس كورونا، و 27 حالة إصابة جديدة جميعها في مدينة حائل.

وشهدت المنطقة اليوم تسجيل 30 حالة تعافِ جديدة؛ منها 27 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي، وحالة في محافظة الغزالة.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" نسب الحالات المسجلة في منطقة حائل، حيث ارتفعت نسبة حالات الوفيات إلى 0.86%، وارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 94%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 5.2%، فيما بلغت نسبة الحالات المغلقة 94.8%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" تعافي محافظتيْ الشملي وسميراء بنسبة 100% لكل منهما، وبيّن معدل الانتشار الذي وصل إلى 0.68% فقط.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل منذ بدء الجائحة(5901) حالة، تعافت منها (5544) حالة، وبقيت (306) حالة نشطة، بينما ارتفعت الوفيات إلى(51) حالة.

منطقة حائل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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