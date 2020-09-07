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ليبيا: 1085 إصابة جديدة بكورونا ووفاة11 وتماثل 81 حالة للشفاء

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ليبيا: 1085 إصابة جديدة بكورونا ووفاة11 وتماثل 81 حالة للشفاء ليبيا: 1085 إصابة جديدة بكورونا ووفاة11 وتماثل 81 حالة للشفاء
إجمالي الضحايا بلغ 296 والإصابات 18843 حتى الآن

ليبيا: 1085 إصابة جديدة بكورونا ووفاة11 وتماثل 81 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، وتماثل 81 حالة للشفاء.
وأوضح المركز فى بيان اليوم أنه تسلّم يوم أمس الأحد 4291 عينة مفحوصة، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت سلبية 3206 عينات وإيجابية 845 عينة جديدة مصابة بالفيروس، و240 حالة مخالطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ 296، والإصابات 18843 حتى الآن.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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