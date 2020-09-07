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"تكافل "تهدى طلاب الثانوية المحتاجين بتعليم سراة عبيدة 67 جهازاً لوحياً

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"تكافل "تهدى طلاب الثانوية المحتاجين بتعليم سراة عبيدة 67 جهازاً لوحياً "تكافل "تهدى طلاب الثانوية المحتاجين بتعليم سراة عبيدة 67 جهازاً لوحياً
"العلكمي": لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي

وزعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ٦٧ جهازاً لوحياً قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.

وصرح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن الإدارة قامت بتوزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في برنامج تكافل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقة لباقي المراحل الدراسية.

وأوضح "العلكمى" أن التوزيع تم بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع مكتب التعليم بالفرشة وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب؛ من أجل بداية جادة لعامهم الدراسي الجديد، مشيداً بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد خياراً استراتيجياً لبداية العام الدراسي الجديد وذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فايروس كورنا المستجد.إدارة التعليم محافظة سراة عبيدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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