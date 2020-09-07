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السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص

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السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص
باكستان تسجل 394 حالة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص

سجلت السودان خلال الـ72 ساعة الماضية 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 5 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافىً.

من جهة أخرى، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6345 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286016 حالة، في حين توجد 6542 حالة نشطة.السودان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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