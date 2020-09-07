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فلسطين.. 789 إصابة بـ"كورونا" و3 فيات خلال 24 ساعة

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فلسطين.. 789 إصابة بـ"كورونا" و3 فيات خلال 24 ساعة فلسطين.. 789 إصابة بـ"كورونا" و3 فيات خلال 24 ساعة
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 34.746

فلسطين.. 789 إصابة بـ

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن من محافظة نابلس، ومواطن من بلدة إذنا في الخليل.

وبينت مي الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 191 حالة، يليها قطاع غزة بإجمالي إصابات 182، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي بلغ 34.746، تعافى منهم 23.508، بينما بلغت حالات الوفاة 205.فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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