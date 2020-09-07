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خلال أسبوع.. تزيين حدائق وميادين أبها بأكثر من ٦٠ ألف زهرة موسمية

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خلال أسبوع.. تزيين حدائق وميادين أبها بأكثر من ٦٠ ألف زهرة موسمية خلال أسبوع.. تزيين حدائق وميادين أبها بأكثر من ٦٠ ألف زهرة موسمية
أمانة عسير كلّفت فرقًا متخصصة للعناية الزراعية بمعالجة الملاحظات

خلال أسبوع.. تزيين حدائق وميادين أبها بأكثر من ٦٠ ألف زهرة موسمية

زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من ٦٠ ألف شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على طريق السودة وممشى الروضة وحديقة سما أبها وغرناطة.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: الأمانة قامت خلال الأسبوع الماضي بزراعة نحو ٦٠١٠٠ وردة وزهرة موسمية موزعةً على الحدائق والميادين والطرقات في مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية.
وأضاف: جهود الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كافة الملاحظات بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوةً على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.
وأردف "الحميدي": الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول الوطني التي تأتي في سبيل تحسين المشهد البصري، والأعمال تتم من خلال مسح المواقع المستهدفة بشكل دقيق، فدراستها ثم العمل على توزيع الزهور الجديدة.

وأشار إلى أن الأعمال شملت تعشيب أكثر من ٥٥ ألف م٢، وذلك لزيادة رقعة المسطحات الخضراء، وتقليم نحو ٢٣٠ شجرةً، وتهذيب ٣٤ ألف م٢ من المسطحات الخضراء، إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز ٦٧٠٠ م٢ في مواقع متفرقة، شملت الحدائق والساحات والميادين.أمانة منطقة عسير أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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