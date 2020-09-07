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صدور الأحكام النهائية في جريمة مقتل خاشقجي بعد التنازل في الحق الخاص: السجن لمدد 124 سنة

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صدور الأحكام النهائية في جريمة مقتل خاشقجي بعد التنازل في الحق الخاص: السجن لمدد 124 سنة صدور الأحكام النهائية في جريمة مقتل خاشقجي بعد التنازل في الحق الخاص: السجن لمدد 124 سنة

صدور الأحكام النهائية في جريمة مقتل خاشقجي بعد التنازل في الحق الخاص: السجن لمدد 124 سنة

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله- .

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.المحكمة الجزائية بالرياض مقتل خاشقجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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