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"هيئة المقاولين" تعلن عن استراتيجيتها الجديدة 2020 - 2024

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"هيئة المقاولين" تعلن عن استراتيجيتها الجديدة 2020 - 2024 "هيئة المقاولين" تعلن عن استراتيجيتها الجديدة 2020 - 2024
خلال اجتماعها الـ4.. بهدف مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع

قامت الهيئة للمقاولين ببناء رؤية لقطاع المقاولات تستشرف المستقبل، وتعمل على تجاوز التحديات الحالية، وجعلتها ركيزة من ركائز تحديث خطتها الاستراتيجية، والتي ستصبح خطة عمل للهيئة للسنوات القادمة 2020 - 2024.

وتأتي هذه الاستراتيجية سعياً لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المقاولات نتيجة عدد من العوامل أهمها مواكبته لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، وظهور عدد من المتغيرات في القطاع ودخول جهات رسمية جديدة أو تغير في مهام بعض الجهات ممن لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع، وكذلك تطلعات أصحاب المصلحة وتحديات منظومة قطاع المقاولات.

وتم التركيز على عدد من المدخلات في تحديث الخطة الاستراتيجية وهي منظومة قطاع المقالات والتحديات التي يواجهها كل طرف من أطراف المنظومة، وتطلعات أصحاب المصلحة في منظومة المقاولات، وأفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية، اتجاهات السوق ورؤية المملكة 2030م، ورؤية قطاع المقاولات والتطلعات المستقبلية للهيئة.

وجاء النظر إلى هذه المدخلات في إطار الأدوار والصلاحيات التي أعطاها قرار مجلس الوزراء رقم 510 للهيئة لتكون الخطة الاستراتيجية متناغمة مع مضمون القرار وتغطي كافة أهداف إنشاء الهيئة.

وترتكز الخطة الاستراتيجية المحدثة على أربعة محاور رئيسية يندرج تحتها تسعة أهداف استراتيجية لتحقيق التوجه الاستراتيجي، وقد نتج عن الخطة الاستراتيجية المحدثة 22 مبادرة، تتمثل في 9 مبادرات تنظيمية معنية بتنظيم القطاع، و8 مبادرات تمكينية خدمية لتمكين وتطوير قطاع المقاولات، ومبادرة واحدة لتقديم خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة لتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لمنشآت قطاع المقاولات لاسيما المتوسطة والصغيرة، وأخيراً 4 مبادرات داخلية لاستكمال بناء القدرات والكفاءات الداخلية للهيئة وتحقيق الاستدامة المالية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عقدت اجتماع الجمعية العمومية الرابع عن بُعد مساء يوم الخميس الماضي والموافق 15/ 1/ 1442هـ، وقد بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية من قِبل رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة بن حسن العفالق، بعد ذلك استعرض الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، التقرير السنوي لكافة إنجازات الهيئة لعام 2019م، كما تم استعراض الحساب الختامي لعام 2019م.الهيئة السعودية للمقاولين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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