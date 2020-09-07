الأردن : 58 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 53 محلية

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (58) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

-(53) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎(41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (34) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.

▪︎(8) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

▪︎حالتان في محافظة إربد، مخالطتان لمصابين سابقين.

▪︎حالة واحدة في محافظة المفرق، تحت الاستقصاء.

▪︎حالة واحدة في لواء الرمثا، لمواطن قادم من السعوديّة قبل ثلاثة أسابيع، خضع للحجر الصحّي المؤسّسي لمدّة (14) يوماً، وثبتت إصابته بعد خروجه، وخلال فترة خضوعه للحجر الصحّي المنزلي المقرّرة لمدّة (7) أيّام.

-(5) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

▪︎(3) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

▪︎حالتان لسائقيّ شاحنات أردنيّين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2411) حالة.

▪︎سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(14) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

▪︎تمّ إجراء (11925) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (894398) فحصاً.

إجراءات أخرى:

▪︎في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).