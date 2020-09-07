كورونا في مصر: 151 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة

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خروج 900 متعافٍ من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 151 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 99863 حالة، من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد