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كورونا في : 151 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة

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كورونا في مصر: 151 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة كورونا في : 151 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة
خروج 900 متعافٍ من المستشفيات

كورونا في مصر: 151 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 151 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 900 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 99863 حالة، من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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