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خلية الحرازات تنحر أحد عناصرها الخبراء في تصنيع الأحزمة الناسفة وتُلقي بجثته في حفرة

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لشكهم أنه ينوي تسليم نفسه للجهات الأمنية ولخشيتهم افتضاح أمرهم

خلية الحرازات تنحر أحد عناصرها الخبراء في تصنيع الأحزمة الناسفة وتُلقي بجثته في حفرة

كشفت التحقيقات والفحوصات الفنية ورفع الآثار من مواقع خلية حي الحرازات بجدة، عن إقدامهم على قتل أحد عناصرهم؛ لشكهم في أنه ينوي القيام بتسليم نفسه للجهات الأمنية، ولخشيتهم من افتضاح أمرهم، تمالأوا على قتله وأخذوا الموافقة على ذلك من قيادة التنظيم بالخارج التي أمرتهم بتنفيذ العملية.

القتل بواسطة سلاح كاتم للصوت ونحره:

تمت عملية قتل أحد عناصر الخلية بواسطة تسديد رصاصة على مقدمة الرأس من سلاح ناري مزود بكاتم صوت؛ حيث مهّدوا لجريمتهم بافتعال خلاف معه داخل سكنهم بمنزل شعبي بحي الحرازات، قبل أن يفاجئوه بالانقضاض عليه وتقييد حركته بشكل كامل وقتله نحرًا بقطع رقبته دون اكتراث منهم لتوسلاته ورجاءاته.

لفوا الجثة في سجادة وألقوها في حفرة:

أبقى الإرهابيون الجثة مكانها بنفس المنزل الذي تمت فيه العملية، إلى أن بدأت الروائح تنبعث من الجثة لتعفنها فعملوا على التخلص منها بلفها في سجادة ونقلها إلى استراحة الحرازات، وإلقائها في حفرة بإحدى زواياها بعمق متر تقريبًا، وردمها بعد ذلك؛ ظنًا منهم أن الله لن يفضحهم، ويقيض على يد رجال الأمن اكتشاف جريمتهم والعثور على الجثة واستخراجها من الحفرة الملقاة فيها؛ حيث ثبت من نتائج فحوص الأنماط الوراثية أنها تعود للمطلوب أمنيًا "مطيع سالم يسلم الصيعري" سعودي الجنسية، المعلن عنه ضمن قائمـة المطلوبين بتـاريخ 21/ 4/ 1437هـ الذي يعد خبيرًا في تصنيع الأحزمة الناسفة، ويعتمد التنظيم كثيرًا على خبرته في هذا المجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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