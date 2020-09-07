أخبار عاجلة

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي -
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا

Print
البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و137 ألفًا و521 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 126650، وبلغ عدد حالات التعافي من عدوى الفيروس حتى الآن 3 ملايين و317 ألفًا و227 شخصًا.

وتسجل البرازيل حاليًا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر

قراءة سريعة لتقرير فيروس كورونا اليوم مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.. | من مصر

د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة.

د. عبد الهادي مصباح يوضح حقيقة الموجة الثانية من فيروس كورونا ونصائح خاصة للطلاب قبل بدء الدراسة.

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

ترامب يتهم بايدن وهاريس بنشر نظريات المؤامرة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ترامب يتهم بايدن وهاريس بنشر نظريات المؤامرة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية