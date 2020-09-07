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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة؛ في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 41كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 35كم/ساعة، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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