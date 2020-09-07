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صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق

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صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي "الجازاني" ينتظر درسه عن بُعد في الهواء الطلق
التقطها "الهروبي" من جبال "هروب" وتم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل

صورة تثير الإعجاب.. طالب بالزي

وثَّق المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي صورة، تم تداولها على نطاق واسع، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، تحيط به الطبيعة الخلابة من جميع الاتجاهات، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم التي أقرتها تزامنًا مع جائحة كورونا، ونالت إعجاب الكثير من رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، قال الهروبي لـ"سبق" إن الصورة تعود لطالب يدرس في الصف الخامس الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم التقاطها عصر يوم أمس من جبال هروب وهو يستمع لأحد الشروح المباشرة عبر قناة عين.

وكانت وزارة التعليم قد اعترفت أمس بأن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجهتهم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، وأن الوزارة تتيح بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وأكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في تعليقه على المشكلة أن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل؛ لتغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات، ومن ثم نستكمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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