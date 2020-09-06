أخبار عاجلة

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ -
ملعب ONTime - مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.. يشيد بمستوي المنافسة المحلية حاليأً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جرائم ضد الإنسانية .. الحوثيون فجروا 810 منازل لمواطنين يمنيين

Print
جرائم ضد الإنسانية .. الحوثيون فجروا 810 منازل لمواطنين يمنيين جرائم ضد الإنسانية .. الحوثيون فجروا 810 منازل لمواطنين يمنيين
توزعت على 17 محافظة

جرائم ضد الإنسانية .. الحوثيون فجروا 810 منازل لمواطنين يمنيين

أفادت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، اليوم (الأحد)، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية فجرت 810 منازل في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين للمشروع الانقلابي، القائم على التمييز العنصري السلالي، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م، وهو ما يعد شكلاً من أشكال الجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الهيئة أن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى بعدد المنازل التي جرى تفجيرها وتشريد الأسر منها، والتي بلغت 149 منزلاً، تلتها محافظة البيضاء بتفجير 124 منزلاً، ثم محافظة اب بتفجير120منزلاً.

وأشارت إلى أن بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي توزعت بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات: حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية