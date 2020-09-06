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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي

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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي
يهدف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات بنظامي iOS وأندرويد

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يطلق معسكر طويق البرمجي

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030.


ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.

ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.

وجرى إعداد برنامج المعسكر لضمان تحقيق أفضل النتائج والمُخرجات في مجال البرمجة بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرعاية من الشريك والممكّن الرقمي شركة STC. وحال تخرّج الطالب من المعسكر البرمجي وإنهاء جميع متطلباته يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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