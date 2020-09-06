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"السعودي لإعمار اليمن" يستعد لتدشين حزمة مشاريع تنموية جديدة في عدن

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تتضمن تطوير الآبار المائية لسد احتياج 1.5 مليون يمني وبناء 4 مدارس

زار فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكتب محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، قبيل تدشين حزمة مشاريع البرنامج في المحافظة، ومناقشة المشاريع الحالية القائمة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه المشاريع، التي تنفذها المملكة في عدن بالتعاون مع اليمنية والسلطات المحلية.

فيما وجه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي، دعوته للمحافظ، لحضور تدشين المشاريع التي يعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البدء بتنفيذها في مختلف القطاعات الحيوية، بعد أن عمد البرنامج خلال الفترة الماضية إلى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اليمنيين في لوضع آليات تسرع وتيرة العمل على المشاريع التي ستخدم المستفيدين من أهالي عدن، ضمن خطط تعاونية وشراكات تهدف إلى تحسين البنية التحتية لمحافظة عدن.

ويقوم البرنامج بافتتاح مشروع لتطوير الموارد المائية بعد أعمال التطوير لعدد من الآبار المائية؛ بهدف سد احتياج 1.5 مليون من أهالي عدن وما جاورها، فيما سيتم وضع حجر أساس لتدشين العمل في عدد من المشاريع التعليمية من خلال بناء 4 مدارس، وإعادة تأهيل صالة رياضية، دعماً للقطاع الرياضي، فيما ستتم سفلتة وإنارة 4 طرق حيوية في عدن، إلى جانب مشروع لدعم البنية التحتية لأزمة الصرف الصحي في عدن، إلى جانب عدد من الزيارات الإشرافية على المشاريع الصحية في المحافظة.

يشار إلى أن المحافظ أحمد لملس قد صرح بعد استعراضه لحزمة المشاريع القادمة أثناء زيارته لمقر البرنامج في الرياض، أن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بحلول واعدة للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية لأهالي عدن، موضحاً أن حلها كفيل بإعادة الحياة والبسمة لأبناء المحافظة، وأنه سوف يظهر جمال ومدنية عدن من جديد.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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