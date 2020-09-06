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"الحربي" يتابع مشاريع 54 شابًّا استفادوا من دعم بنك تنمية الخرج

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بعد إقراضهم بأكثر من مليون وستمائة ألف

تابع مسؤول بنك التنمية بالخرج محمد بن عبدالله الحربي، اليوم الأحد، مشاريع البنك بلجنة تنمية الأفلاج التي استفاد منها عدد من شباب وفتيات المحافظة.

وكان 45 شابًّا وفتاة استفادوا من دعم لجنة الأفلاج، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وأطلقوا عددًا من المشاريع بعد إقراضهم بأكثر من مليون وستمائة ألف، تنوعت من "ميزان وفود ترك واتصالات وأسر منتجة ومناحل وخدمات طلابية وعصائر ومشتل وتربية الطيور والاستثمار فيها وصناعة عطور وبخور، وغيرها من المشاريع الأخرى".

ووقف "الحربي"، اليوم الأحد، على عدد من تلك المشاريع، وأشاد بحماس الشباب وتنوع المشاريع التي تواكب التطلعات.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، وقّعت في وقت سابق اتفاقيةً مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع الشباب والفتيات والباحثين عن العمل والأسر المنتجة، وإقراضهم دون فوائد لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل والاستفادة من المهن التي تم توطينها.

بنك التنمية الخرج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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