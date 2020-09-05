الأمن العراقي يحرر أردنيا مخطوفا منذ 3 أيام في بغداد

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جي بي سي نيوز:- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت،عن تحرير مواطن أردني، يعمل مدير فرع لشركة سيارات عالمية في العراق مخطوف منذ ثلاثة أيام.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني".

وأضاف الجهاز أن "الجهود أسفرت، وبعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار عن تحرير شخص تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق، وهو مخطوف منذ ثلاثة أيام، وقد عثرت المفرزة على أسلحة رشاشة، وأعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش".

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