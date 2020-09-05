مهام لم تكتمل.. البنك الدولي يلغي قرضا للبنان

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جي بي سي نيوز:- أعلن البنك الدولي، الجمعة، إلغاء قرض بقيمة 244 مليون دولار لصالح إنشاء سد بسري في لبنان، وذكر أن القرار ساري المفعول فورا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

في التفاصيل، عزا البنك قراره إلى عدم استكمال المهام المطلوبة لبدء عملية الإنشاء.

وقال البنك في بيان إنه أعلم الحكومة اللبنانية بقراره، الجمعة ، بحسب "العربية" .

"تمويل أولويات أخرى"

يذكر أن القرار تزامن مع انتهاء المدة المطلوبة لأداء المهام، ومع دعوات من الحركات البيئية بوقف المشروع والتركيز على تمويل أولويات أخرى.

بدوره، غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر"، الجمعة : "تنتهي اليوم المهلة التي أعطيت من قبل البنك الدولي للسلطة، لاستكمال أعمال سد بسري، الذي تستمر الإعتراضات عليه، وعلى مجمل سياسات السدود الفاشلة. إنها الفرصة ليثبت هذا البنك، عدم تواطئه، ولجوئه للمماطلة والمراوغة طيلة الفترات السابقة. وليحول المال لإنشاء معمل كهرباء جديد".

إلى ذلك، طالبت الحركة البيئية اللبنانية، الخميس، البنك الدولي بـ "أخذ قرار تاريخي بوقف تمويل مشروع سد بسري وتحويل الأموال لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني"، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة للحكومة اللبنانية لتنفيذ الشروط المطلوبة لاستكمال مشروع سد بسري تنتهي، في 4 سبتمبر 2020، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.