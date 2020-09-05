أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا ويوجه له رسالة خاصة مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - محمد بركات يتحدث عن زكرياته مع مؤمن زكريا: لاعب محترم داخل وخارج الملعب -
جمهور التالتة - نجوم نادي الزمالك ك. طارق يحيى وجمال حمزة يوجهون الدعم لمؤمن زكريا مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - رسائل هامة من المدير الفني لمنتخب مصر ك. حسام البدري لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - إبراهيم فايق يعرض عدد من رسائل نجوم الأهلي والزمالك لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الكابتن حلمي طولان يدعم مؤمن زكريا عبر جمهور التالتة: بكيت بعد مكالمة من مؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الفنان أحمد صلاح حسني: انت في أختبار يا مؤمن وهتعدي منه -
حرائق سوريا تتصدر تويتر.. وتضامن نجوم الفن العربي -
مهلة شهرين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن مخالفات البناء -
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بأسيوط يتفقد مقرات الاقتراع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

Print
إحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، (22) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (23) بندقية هوائية، و(6017) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى (37) طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية