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"البابطين" يتوج "الأهلي" باللقب الـ23.. بعد إسقاط "الهلال"

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في ختام مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة

توّج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، اليوم السبت، فريق الأهلي بكأس بطولة الدوري الممتاز، بعد انتصاره على الهلال 3/1 في ختام مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

جاءت نتائج الأشواط 21/25، 25/21، 25/20، 25/16، بهذا اللقب حقق الأهلي البطولة 23 مرة، في حين حققها الهلال 18 مرة.

وجاء الاتحاد في المركز الثالث.

قاد اللقاء تحكيمياً، الدولي محمد الحناكي حكم أول، والدولي عبدالله الوردي حكم ثان، وسعيد ماهل مسجلاً، ومراقب المباراة الحكم العالمي عبدالله الخليفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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