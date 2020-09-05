أخبار عاجلة

جمهور التالتة - ك. أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا ويوجه له رسالة خاصة مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - محمد بركات يتحدث عن زكرياته مع مؤمن زكريا: لاعب محترم داخل وخارج الملعب -
جمهور التالتة - نجوم نادي الزمالك ك. طارق يحيى وجمال حمزة يوجهون الدعم لمؤمن زكريا مع إبراهيم فايق -
جمهور التالتة - رسائل هامة من المدير الفني لمنتخب مصر ك. حسام البدري لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - إبراهيم فايق يعرض عدد من رسائل نجوم الأهلي والزمالك لمؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الكابتن حلمي طولان يدعم مؤمن زكريا عبر جمهور التالتة: بكيت بعد مكالمة من مؤمن زكريا -
جمهور التالتة - الفنان أحمد صلاح حسني: انت في أختبار يا مؤمن وهتعدي منه -
حرائق سوريا تتصدر تويتر.. وتضامن نجوم الفن العربي -
مهلة شهرين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن مخالفات البناء -
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بأسيوط يتفقد مقرات الاقتراع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية

Print
محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية
بعد تقرير "سبق" عن ترميم قلاع وحصون "آل يحيى"

محافظ الداير: نعمل على احتضان مبادرات الشباب المجتمعية

في أول الردود الرسمية وتجاوباً مع نشرته "سبق" أمس عن مبادرة الشباب لترميم القلاع والحصون التاريخية بآل يحيى للحفاظ عليها؛ رحب محافظ محافظة الدائر ببني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بالمبادرة، مثمناً الجهود غير المستغربة على شباب الوطن، مضيفاً: "نحن في المحافظة نرحب بمبادرات الشباب المجتمعية، ونحرص كل الحرص على دعم الشباب بشتى مبادراتهم، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه".

وأشار "ابن لبدة" إلى أن "المحافظة تعمل على احتضان مبادرة شباب آل يحيى رسمياً، والإشراف عليها، ودعم الفريق وتذليل العقبات التي تواجههم؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة، بالإضافة إلى مبادرات سابقة نعمل عليها لقلاع أثرية أخرى في المحافظة لتكون نقاط قوة المحافظة في الجذب السياحي توافقا مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن "القلاع والمقابر االتاريخية بآل يحيى أرث تاريخي عظيم، وهي ذات فنّ معماري عجيب وكنز من كنوز المحافظة التاريخية، وسنعمل في المحافظة مع فريق المبادرة، وبمشاركة البلدية والجهات الحكومية المختصة الأخرى، وكذلك القطاع الخاص الداعم للمبادرات المجتمعية لحصرها ودراسة احتياجاتها بحمايتها وتصريف مياه الأمطار عنها وتسويرها ومنع التعدي عليها أو الأضرار بها وفق خطة عمل يتم تنفيذها".

وأردف "ابن لبدة": "نتطلع إلى توثيق تاريخ هذه القلاع بمشاركة المختصين والمهتمين والباحثين التاريخيين، وإصدار كتاب أو مجلة لتدوين تاريخها والتعريف بها".

كما قدّم شكره العميق لأعضاء فريق عمل المبادرة، مثمناً استشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية والجهود التي قاموا بها تجاه تلك الآثار.

واختتم "ابن لبدة" داعياً الخبراء إلى زيارتها والبحث في تاريخها ووسائل الإعلام المختلفة للتعريف بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية