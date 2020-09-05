أخبار عاجلة

رحلة إنقاذ قطاع السكة الحديد فى 6 سنوات -
حمو بيكا يطالب بإقامة حفل زفافه بعد منعه.. أصالة وأنغام يتنافسون فى الأغنية الخليجية -
كيف غير تمويل الدولة للمشروعات الصغيرة حياة شباب الشرقية؟ محمد جمعة حصل على قرض بـ400 ألف جنيه -
تطوير جسر السويس ... شوارع مصر الجديدة تودع سنوات الزحام -
امراة تمزق قميص وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني -
لوكاشينكو يقول إنه يميل لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة -
فيديو.. علم المثليين يثير رعب حصان الشرطة -
إغلاق مطار صنعاء بسبب نفاد الوقود -
البابا فرانسيس يحث على "التباعد الاجتماعي" بين المؤمنين -
موسكو: سلوك برلين بقضية نافالني عدائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد

Print
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد "التعاون الإسلامي" تدين بشدة إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد
قالت إنه إجراء مروع بدافع القولبة النمطية والاستهزاء وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قيام مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، بإعادة طبع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وعدّته مظهراً من مظاهر الكراهيَة والقولبة النمطية السخيفة المستهدفة، فضلاً عن أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت في بيان لها اليوم: "تعرب الهيئة عن بالغ قلقها إزاء هذا الإجراء المروع، الذي تم تنفيذه بدافع القولبة النمطية والاستهزاء بأعظم شخصية في الإسلام، الذي يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين حول العالم، وتعبر عن أسفها جراء التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها كبار الموظفين في بعض الدول، تأييداً لما يسمى بــ"الحق في حرية التشهير والإهانة"، وذلك إعراباً عن تضامنهم مع المجلة في نشرها لمواد تجديفية، لا صلة لها بالحق في حرية التعبير.

وأضافت أنه "بينما يشكل النقد البناء جزءاً مشروعاً من حرية التعبير، فتعدّ السخرية المطلقة، والإهانة والقولبة النمطية والتشهير، بشكل مباشر؛ تحريضاً على الكراهية والتمييز والعنف، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تصرح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه حق غير مطلق، بل وتخضع ممارستها لواجبات خاصة وما يقابلها من مسؤوليات، تقوم على مبدأ تجنب إلحاق الضرر بالآخرين؛ وذلك من أجل ضمان ضرورة التماسك المجتمعي، بما في ذلك واجب الدولة القانوني في حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تحرض على التمييز، أو العداء أو العنف".

وذكّرت الهيئة بالخطوة التي اتخذها العالم الإسلامي بأسره تجاه حادثة "شارلي إيبدو" بإدانته الهجوم العنيف على مقر المجلة في عام 2015، حيث شملت الضحايا، إلى جانب أشخاص أبرياء آخرين، رجلاً مسلماً من ضباط الشرطة، ضحى بحياته دفاعاً عن المبنى ضد المهاجمين، فيما اعترف المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة، بعدم وجود علاقة بين الهجمات والإسلام أو أي دين آخر.

وشددت الهيئة على أن البشرية تحتاج في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه العالم بسبب استمرار الجائحة، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التضامن والتسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز الحوار على جميع المستويات، دون هذه التصريحات التي ترد إلى الكراهية والحقد، التي ليس من شأنها سوى تعزيز قوة المتطرفين في استغلال كل جوانب الفجوة الثقافية، مما يغذي بذور الكراهية العنصرية والدينية، والتمييز؛ وهو شيء يتعارض تماما مع المثل الأعلى للتعددية الثقافية.

وحثت الهيئة، الأمة الإسلامية على ضبط النفس واستنفاد سبل الانتصاف القانونية المحلية والدولية المتاحة للتصدي لخطاب الكراهية، داعية وسائل الإعلام إلى التقيد بمعايير الصحافة المسؤولة؛ وتجنب القولبة النمطية، والتحريض على الكراهية ضد المجتمعات المسلمة المسالمة؛ وتعزيز احترام التنوع والحساسيات الدينية، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالشرائح التي تعد مهمة في بناء مجتمعات تعددية، مسالمة، وأكثر شمولاً للجميع.

كما دعت الدول كافة إلى ضرورة تنفيذ خطة العمل الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/ 18، المعترف به عالمياً، بغية مكافحة التعصب الديني والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن العتبة التي تجيز تقييد حرية التعبير، وخاصة عندما تتحول إلى تحريض على الكراهية والتمييز، أو العنف، مع المطالبة بتجريم هذا الانحراف، وذلك عملاً بأحكام المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية