فرنسا تحذر مواطنيها من زيادات كبيرة في إصابات "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

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"فيران" استبعد فرض إجراءات جديدة للعزل العام

طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (السبت)، باستمرار توخي اليقظة والحذر مع دخول أعداد أكبر من المصابين بـ"كوفيد-19" إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعكس ارتفاعاً في الإصابات بالمرض مؤخرًا.

ورغم تشديده على تطبيق الإجراءات الاحترازية، استبعد "فيران" أن تكون هناك حاجة لفرض إجراءات جديدة للعزل العام في أنحاء البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير لتلفزيون "بي.اف.إم" أن فرنسا لديها عدة طرق أخرى لمحاربة الفيروس بما في ذلك إجراء الفحوص.

وسجلت السلطات الصحية في فرنسا أمس 8.975 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، أي ما يزيد بنحو 1500 حالة تقريبًا مقارنة بذروة الإصابات اليومية التي سجلت سابقًا عند 7.578 إصابة في 31 مارس (آذار)، حين كانت فرنسا تفرض آنذاك واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات بشكل رئيسي بين صغار السن الذين يقل تعرضهم للإصابة بمضاعفات جراء المرض، لا يزال الضغط قليلاً حتى الآن على المستشفيات الفرنسية، التي كانت تغص بالحالات في نهاية مارس.