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الأسد: الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح

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الأسد: الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح الأسد: الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية إن الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح.

وأضاف الأسد أن "مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعبر الإعلام، فالإعلام دوره هام جداً وخاصة في قضايا التحقيقات، وأنا هنا أتحدث عن الإعلام التقليدي، وعن الإعلام الالكتروني المحترف".

وتابع: "الدروس بسلبياتها وبإيجابياتها تساعد المسؤول والمؤسسات على أن تستبق المفاجآت، خاصة في الظروف التي نمر بها اليوم، وبالتالي تكون الإجراءات سابقة للأحداث وليست لاحقة. أي أن نكون استباقيين بدلاً من أن نوصف بالارتجاليين".

وأوضح "في حالة مثل حالتنا، حالة الحرب.. من واجبنا أن نضع الأولويات بشكل واضح ومعلن.. أولويات للحكومة.. لمؤسسات الدولة.. وأولويات للمواطن، وقد يتساءل أي شخص، كيف أولويات للمواطن، فالحكومة تعمل لصالح المواطن، هذا صحيح ولكن أحيانا أولويات الدولة تكون غير ملامسة للحاجات الطارئة للمواطن، تكون بعيدة المدى ولكنها ضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها، بينما أولويات المواطن هي المعاناة والحاجات التي يعاني منها بشكل يومي".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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