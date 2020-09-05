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بعد تجاوز الفيضانات للأرقام القياسية.. السودان يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر

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بعد تجاوز الفيضانات للأرقام القياسية.. السودان يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر بعد تجاوز الفيضانات للأرقام القياسية.. السودان يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر
تصنيف البلاد منطقة كوارث طبيعية

بعد تجاوز الفيضانات للأرقام القياسية.. السودان يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم (السبت)، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر؛ بسبب معدلات الأمطار والفيضانات القياسية هذا العام، التي أودت بنحو مئة شخص.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه بعد تأكيد كل القراءات على تجاوز معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام للأرقام القياسية أعلن عن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت أنه تم اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، كما تم تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام 2020، حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946).

وذكرت وزارة المياه والري مؤخرًا أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17,57 مترًا (57 قدمًا)، ووصفته بأنه مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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