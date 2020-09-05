توجيه بحصر مستحقي التقاعد بـ "تعليم عسير"

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لإيقافهم عن العمل وإبلاغهم بمراجعة "الموارد البشرية"

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس كافة، بسرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممّن بلغوا 60 عاماً، باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وأكّد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة إبراهيم جهاش، أهمية الرفع ببيان يتضمن أسماء مواليد عام 1382هـ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وإرفاق "الآيبان" البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقاري.

وأضاف: يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل أو مَن بلغ الستين عاماً وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة الموارد البشرية قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.مدير عام التعليم منطقة عسير