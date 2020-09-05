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الأردن : بلاغ جديد يخص رواتب شهر 9

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الأردن : بلاغ جديد يخص رواتب شهر 9 الأردن : بلاغ جديد يخص رواتب شهر 9

جى بي سي نيوز  :- أكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه بصدد الإعلان عن بلاغ جديد بخصوص أجور شهر ٩ مشابه لما ورد في البلاغ رقم ٨ بخصوص أجور شهري ٧ و٨ للعاملين في القطاع الخاص في القطاعات الأكثر تضررا.

وأشار البطاينة خلال مقابلته في برنامج ستون دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني إلى أن القطاعات الأكثر تضررا كانت الأجور حسب البلاغ الجديد رقم ٨ في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه ٢٠% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي سواء في موقع العمل أو عن بعد، و٥٠% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل ولا يجوز باي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.

وتابع ان الوزارة وصلها ٤٧،٣٥٠ شكوى تقريبا منذ بدء الجائحة، وأضاف أن ٦،٨٤١ منشأة من اصل ٧،٥٩٠ منشأة التزمت بامر الدفاع ٦ وبلاغاته  ، وتم حل شكوى ٣١٥،٩٧٠ عامل من اصل ٣٣٠،٤٥٢ عامل، اي انه  ٩٠٪؜ المنشآت التزمت  و ٩٥٪؜ من  العمال تم حل شكاويكم. وأضاف البطاينة ان من تم انهاء خدماته ٦،٣٥٦ عامل عاد منهم إلى عمله  ٤،١٤١ عامل ، و ٢٠٥١ انهاء خدمات قانوني يعني مشكلتنا ب ٣٪ فقط.

وأكد أن فرق التفتيش ضبطت كمبيالات أجبر على توقيعها معلمات ومعلمين في بعض المدارس الخاصة وموظفين في بعض شركات أمن وحماية.

وأكد أنه تم إعادة الكمبيالات إلى أصحابها ومن يثبت تكراره لهذه المخالفات تصل العقوبة حد الإغلاق لهذه المنشآت.

جي بي سي نيوز

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