فيديو تركي.. يبيع البطيخ على سيارة لامبورجيني

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لا أحد يعرف الدافع الحقيقي وراء ما قام به الرجل

تناقلت وسائل إعلام تركية صور رجل يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول مستخدماً سيارة لامبورجيني، في سابقة لم يشهد لها مثيل، ربما تثير غضب مصنعي السيارات الإيطاليين.

وحسب صحيفة "تاكفيم" التركية، فقد لفت بائع البطيخ الأنظار إليه في أكثر الشوارع ازدحاماً في إسطنبول التركية، عندما بدأ ينادي لبيع سلعته بخمس ليرات تركية.

وقالت الصحيفة إنها لم تستطع تحديد هوية البائع، لكن البحث عن لوحة ترخيص السيارة كشف أنها مسجلة في محافظة أنطاليا الجنوبية في تركيا.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن الصحيفة التركية، أن عدة زبائن التفوا حول الرجل، بعضهم جلبهم صراخه تسويقاً لسلعته وآخرون جاءوا لإلقاء نظرة على سيارته الفاخرة ومحاولة فهم ما يجري.

بعدها سارع مصوّرون صحفيون إلى مكان الحادث؛ ما اضطر البائع إلى المغادرة بسرعة وترك سلعته وراءه.

موقع "T24" قال إن الرجل ألقى بالبطيخ على الرصيف قبل أن يختفي من المكان دون الكشف عن هويته.

يُذكر أنه لا أحد يعرف حقاً الدافع الحقيقي وراء ما قام به الرجل، لكن وسائل إعلام محلية افترضت أن يكون "أراد لفت الانتباه والشهرة على المنصات الاجتماعية".

موقع "تاكفيم" قال في الصدد "ما نعرفه هو أن الشركة المصنّعة لسيارات لامبورجيني لن تكون مسرورة جداً بهذا؛ نحن نعلم كيف يتفاعل مصنعو السيارات الفائقة الإيطاليون مع مثل هذه الدعاية المثيرة للجدل. رجل يبيع البطيخ سيارة لامبورجيني