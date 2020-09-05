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خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت

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خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت
"الأرصاد": رياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران

خريطة الأمطار يرسمها الحصيني: هنا الهطولات وهذه توقعاتي لأجواء السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح متوسطة على نجران والشمالية والعاصمة الرياض وجدة واليمن وعمان.

وعن الأمطار، قال: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل)، وتؤثر الرياح النشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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