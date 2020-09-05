أخبار عاجلة

مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟ -
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية -
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين -
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر -
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر -
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا -
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠ -
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة -
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد! -
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران

Print
حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران
كانت على متن شاحنة غربي البلاد وتم نقل المصابين للمستشفيات دون وفيات

حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم السبت بإصابة ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور أمس الجمعة كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن 217 شخصًا أصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث نتج عن "إهمال" سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع وفيات.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.

وقالت إن 106 من المصابين ما زالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.انفجار غاز الكلور إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"العساكر" مذكراً بالأديب السعودي "الفليح": "علمٌ بتجربته ومرجع بسيرته"

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية