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أفضل الجامعات في العالم.. جامعتان سعوديتان تتصدّران العرب وتحقّقان مراكز متقدمة عالمياً

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أفضل الجامعات في العالم.. جامعتان سعوديتان تتصدّران العرب وتحقّقان مراكز متقدمة عالمياً أفضل الجامعات في العالم.. جامعتان سعوديتان تتصدّران العرب وتحقّقان مراكز متقدمة عالمياً
10 جامعات بالمملكة في قائمة "تايمز" 2021

أفضل الجامعات في العالم.. جامعتان سعوديتان تتصدّران العرب وتحقّقان مراكز متقدمة عالمياً

كشفت تصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي، تصدر جامعتين سعوديتين العالم العربي في تصنيف أفضل الجامعات لعام 2021.

واعتمد التصنيف الشهير على 13 عنصراً أساسياً لقياس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، وحلل التصنيف 90 مليون استشهاد ضمن 13 مليون منشور بحثي واستطلاعات رأي أجراها 22 ألف باحث حول العالم.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 201 عالمياً والأولى عربياً، وجاءت جامعة الفيصل في المرتبة 251 عالمياً والثانية عربياً، وجاءت الجامعة الأمريكية في بيروت في المرتبة 301 عالمياً والثالثة عربياً.

وضمن التصنيف 10 جامعات سعودية كثاني أكثر دولة عربية تملك جامعات في القائمة العالمية بعد .

وشمل تصنيف "تايمز" الجديد 1527 جامعة عالمية من 93 دولة، وتصدّرت جامعة أكسفورد البريطانية القائمة، وفي المرتبتين الثانية والثالثة جاءت جامعتا ستانفورد وهارفارد الأمريكيتان.

أفضل عشر جامعات عربية في قائمة "تايمز" 2021:

1 - جامعة الملك عبدالعزيز ()

2 - جامعة الفيصل (السعودية)

3 - الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)

4- جامعة قطر (قطر)

5- جامعة خليفة (الإمارات)

6- جامعة العلوم والتكنولوجيا (الأردن)

7- جامعة الملك سعود (السعودية)

8- جامعة أسوان (مصر)

9- جامعة المنصورة (مصر)

10- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية)

أفضل عشر جامعات في العالم في قائمة "تايمز" 2021:

1- أكسفورد (بريطانيا)

2- ستانفورد (أمريكا)

3- هارفارد (أمريكا)

4- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (أمريكا)

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)

6- جامعة كامبريدج (بريطانيا)

7- جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا)

8- جامعة ييل (أمريكا)

9- جامعة برينستون (أمريكا)

10- جامعة شيكاغو (أمريكا)

التعليم العالي جامعتين سعوديتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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